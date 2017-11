Ex-Sturm-Mann ist jetzt Teamchef in Nordkorea

Sportlich läuft es für den 51-Jährigen hingegen wie am Schnürchen. Mit vier Siegen qualifizierten sich seine Mädels ganz souverän für die WM 2018 in Frankreich, dazu wurde man Asien-Vizemeister. "Wir trainieren nahezu täglich in einem eigenen Stützpunkt", sagt Gerstner, dessen Zukunft noch ungeklärt ist. "Ich bin für alles offen. Mein Vertrag läuft am Jahresende aus, ich könnte zwar verlängern, werde aber vermutlich nach Europa zurückkehren."

Burghard Enzinger, Kronen Zeitung