Black Friday, Cyber Monday: Rabattschlacht startet

Durch zahlreiche Rabattaktionen rund um das kommende Wochenende erwartet der Handel zusätzliche Umsätze in Milliardenhöhe. Anlass sind der aus den USA importierte "Rabatt-Feiertag" Black Friday am 24. November und der Cyber Monday am 27. November, wie der deutsche Handelsverband am Montag berichtete.