Sobotka: „Schleppern endlich Riegel vorschieben“

Eine weitere wichtige Grundlage für eine geordnete Flüchtlingspolitik in Europa seien laut Sobotka auch Rückführungen von abgelehnten Asylwerbern und Nicht-Schutzbedürftigen.

"Auch unfreiwillige Rückführungen müssen möglich sein"

"Freiwillige Rückkehr hat oberste Priorität. Aber wenn ein Mensch kein Recht hat, in einem Staat zu bleiben, müssen auch unfreiwillige Rückführungen möglich sein", sagte der Minister am Rande einer Konferenz der sogenannten Central Mediterranean Contact Group in Bern. Illegale Migration sei laut dem ÖVP-Politiker eine Haupteinnahmequelle der Schlepperindustrie und bringe Menschen in untragbare Situationen und oftmals in Lebensgefahr. In der Kontaktgruppe Zentrales Mittelmeer, an der neben Innenministern aus EU-Staaten auch hochrangige Vertreter einiger afrikanischer Länder und internationaler Organisationen beteiligt sind, bestehe "breiter Konsens darüber, dass die Bekämpfung der Schlepperei und des Menschenhandels höchste Priorität hat", berichtete Sobotka.