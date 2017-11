LASK feiert Doppelpacker Berisha und Goiginger

"Wir waren in den 90 Minuten sicherlich den Tick besser als Altach. Weil wir es geschafft haben, mutig aufzutreten, früh zu stören und dem Gegner beim Spielaufbau keine Zeit zu lassen", sagte Glasner, der zwar nur mit 13 fitten Feldspielern ins "Ländle" aufgebrochen war, zwei Wochen nach dem 1:0 in St. Pölten dennoch den zweiten Auswärtssieg der Saison ins Trockene brachte. "Über 90 Minuten gesehen, haben wir verdient gewonnen", stellte Defensiv-Routinier Emanuel Pogatetz zufrieden fest. Für das kommende Heimduell mit Rapid am 18. November dürften sich die Oberösterreicher eine breite Brust erspielt haben.

Aus Sicht der Vorarlberger war hingegen nicht nur die zweite Niederlage en suite bitter, sondern auch die Tatsache, vier Gegentore erhalten zu haben. Während Aigner und Co. in den ersten neun Saisonspielen neun Gegentore hinnehmen mussten, kassierte man in den jüngsten fünf Partien derer zwölf. "Es ist Fakt: Wir bekommen zu viele Gegentore, darüber möchten wir uns in der Länderspielpause Gedanken machen", sagte Altach-Trainer Klaus Schmidt. Seine Truppe tritt in der nächsten Partie in Mattersburg an.