Thailand verbietet Übernachtungen auf Insel

Der Chef der zuständigen Meeresschutzbehörde begründete das Verbot in der „Bangkok Post“ vom Donnerstag mit einer „überwältigenden Zahl“ an Touristen, die inzwischen auf die Insel wollten. „Auch künftig können sie wandern, schwimmen und tauchen. Aber am Ende des Tages müssen sie wieder runter.“ Die Bungalows werden jetzt umgebaut.