IS reklamiert blutigen Belgien-Anschlag für sich

Proganda-Sprachrohr verkündet: „Soldat des Islamischen Staats“

Tatsächlich hatte H. sehr wohl Kontakt zu radikalen Muslimen, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Vermutlich hatte die Radikalisierung im Gefängnis stattgefunden. Nach Justizangaben war Benjamin H. 2012 in der Haft zum Islam übergetreten. Der Täter sei ein „Soldat des Islamischen Staats“ gewesen, teilte das IS-Propaganda-Sprachrohr AMAQ nun am Mittwoch mit. Dieser habe einem Aufruf des IS, sich an Mitgliederländern der Anti-IS-Koalition zu rächen, Folge geleistet. Beweise dafür lieferte die Terrororganisation allerdings keine.