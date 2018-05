Jäger und Umweltlandesrat gegen Abschuss von Wolf

„Angstmacherei strikt abzulehnen“

„Die Jägerschaft will nicht schießen“, betont auch deren oberster Boss, Franz Mayr-Melnhof-Saurau. „Das kann erst dann in Frage kommen, wenn der Mensch in Gefahr ist, und das ist im Moment zumindest nicht der Fall. Und das ginge auch nur auf behördlichen Auftrag hin.“ Er plädiert darauf, die Lage genau weiter zu beobachten, zu diskutieren und schnell Lösungen zu erarbeiten.