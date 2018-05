Salzburg bekommt jüngsten Landesrat Österreichs

Für das Amt des stellvertretenden Landtagspräsidenten werden die Pinken den bisherigen Klubobmann der NEOS im Salzburger Gemeinderat, den Mediziner Sebastian Huber, nominieren. „Ich bin sehr stolz, dass NEOS Salzburg als erste Landesorganisation den Schritt in Regierungsverantwortung machen kann“, erklärte Landessprecher und Chef-Verhandler Sepp Schellhorn nach der Gremiensitzung am Sonntag in einer Aussendung.