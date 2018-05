Wirre Story! Ronaldinho soll ZWEI Frauen heiraten

Sie nennen sich Priscilla Coelho und Beatriz Souza und sind zwei von drei Hauptdarstellern in einer höchst wirren, aber offenbar nicht völlig aus der Luft gegriffenen Story. Beide Damen wollen offenbar den ehamligen Kick-Superstar Ronaldinho heiraten. Und der wiederum sie. Und alle drei sind sie gewillt, das tatsächlich zu tun. Zeitgleich. Angeblich im August. Angeblich im kleinen - inoffiziellen - Rahmen, weil Polygamie in Brasilien offiziell verboten ist. So berichten es zumindest mehrere englischsprachige Boulevardblätter.