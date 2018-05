Fragen und Antworten zum Spiele-Megahit „Fortnite“

Wie viele Menschen spielen „Fortnite“?

In der Spielebranche wird geschätzt, dass zumindest 45 Millionen Menschen „Fortnite“ spielen - eher noch mehr. Bis zu drei Millionen waren schon einmal gleichzeitig auf den „Fortnite“-Servern eingeloggt. Zum Vergleich: Rivale „PUBG“ - der Shooter ist im Gegensatz zu „Fortnite“ nicht gratis - wurde am PC bisher rund 30 Millionen Mal verkauft, wird also von nicht ganz so vielen Menschen gespielt.