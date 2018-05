„Lauschangriff“: Das Liebesgeflüster vor dem Altar

Verliebte Blicke, verzücktes Schmunzeln, eine wunderschöne Braut - und ein reichlich nervöser Bräutigam: Millionen von Menschen fieberten am Samstag bei der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle mit, als sich die beiden in der St.-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor das Jawort gaben und so ihre Liebe krönten. Und so mancher Zuschauer hing wohl an den Lippen des verliebten Paares, als die beiden vor dem Altar einander zärtlich zuflüsterten. Was sich das wunderschöne Paar dabei zuhauchte? Lippenleser haben die Antworten.