Sturms Zulj bester Bundesliga-Spieler der Saison

Bei den Torhütern wird dafür zum dritten Mal in Serie Salzburg-Kapitän Alexander Walke als bester ausgezeichnet. Der 34-jährige Deutsche erhält die Trophäe am Sonntag im Rahmen der Meisterfeier nach dem Heimspiel gegen Mattersburg. Zulj wird nach Sturms Heimspiel der vorletzten Runde ebenfalls am Sonntag gegen die Admira geehrt. Der Mittelfeldmann tat sich im Saisonverlauf bisher mit acht Toren und elf Assists hervor. Der 24-Jährige ist der erste Spieler der Saison seit Zlatko Junuzovic 2010/11 (damals Austria), der nicht aus dem Meisterteam kommt.