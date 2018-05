Prohaska: „Austria-Saison war schwerst blamabel!“

Nur drei von mehreren Punkten, die schonungslos aufdecken, was das für eine blamable Saison war und ist, die zeigen, dass dir der große Name Austria Wien alleine nichts nutzt! Ich hoffe, dass den Verantwortlichen durch die Leistungen in diesem Jahr die Augen geöffnet wurden, sie sich bewusst sind, dass sie jetzt Geld in die Hand nehmen müssen, Verstärkungen Pflicht sind.