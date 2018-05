Kantinenverbot für Frenkie Schinkels

Einen Monat nachdem Präsident Othmar Seidl Schinkels zum KSC geholt hatte, wurde mit Dietmar Pirker ein neuer Obmann gewählt. „Einer, der vom Fußball keine Ahnung hat. Sorry, aber der denkt als Immobilienmakler nur in Quadratmetern . . .“ Schinkels hatte sich also schnell eine Meinung vom neuen Chef gebildet. Umgekehrt jedoch auch. Es wurde gestichelt, aus Ablehnung entstand eine Art Hass.