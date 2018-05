Englands Teamchef pfeift bei der WM auf Joe Hart

„Ich glaube, das ist ein Kader, auf den wir uns freuen können“, sagte Southgate am Mittwoch. Der 47-Jährige nominierte seine endgültiges 23er-Aufgebot früher als andere Coaches. Sie haben dafür bis zum 4. Juni Zeit. Am 12. Juni fliegt die englische Mannschaft nach Russland, wo sie in der Gruppenphase auf Belgien, Panama und Tunesien treffen wird.