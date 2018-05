Mitarbeiter-Protest gegen Googles „Kriegsgeschäft“

„Düsteres Bild“

Google habe in der Vergangenheit betont, die Arbeit des Technologiekonzerns zur Verbesserung der Fähigkeiten zur Objekterkennung diene keinen Angriffszwecken, erklärte die EFF. Nun zeige sich allerdings ein „düsteres Bild“, schrieben Cindy Cohn und Peter Eckersley in einem Online-Beitrag im vergangenen Monat. Durch die von Google bereitgestellte Technologie könnten von Drohnen erkannte Objekte oder Menschen für eine Überprüfung durch Menschen markiert werden. Dies könne dann in einigen Fällen tatsächlich zu Luftangriffen führen, schrieben Cohn und Eckersley. Dadurch stehe aus ethischer Sicht enorm viel auf dem Spiel - „selbst wenn in dieser Tötungskette noch weiter oben Menschen sind“.