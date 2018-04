Google soll Drohnenangriffe mit KI unterstützen

Tausende Google-Mitarbeiter haben in einem Brief an Konzernchef Sundar Pichai gegen die Teilnahme an einem Programm des US-Verteidigungsministeriums protestiert, in dessen Rahmen Videoaufnahmen mittels künstlicher Intelligenz auf potenzielle Ziele für Drohnenangriffe hin analysiert werden sollen. „Wir glauben, dass Google nicht im Kriegsgeschäft sein sollte“, heißt es in dem Schreiben.