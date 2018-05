Tochter ausgedribbelt: Salah von Fans ausgebuht!

Liverpool hat sich nach dem 4:0 gegen Brighton für die Champions League 2018/19 qualifiziert. Die Freude bei den Fans der Reds war überschwänglich und die Stimmung an der Anfield Road war schon lange nicht mehr so gut, wie an diesem Tag. So gut, dass auch die Tochter von Liverpool-Star und Torschützenkönig (32 Tore) Mohamed Salah Lust dazu bekam, vor dem großen Publikum ihr Können zu präsentieren.