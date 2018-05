Bayern-Fans wettern gegen „blauen Trikot-Sch...“

Traditionsgemäß lief der FC Bayern im letzten Spiel der Saison schon mit dem neuen Heimdress auf, der ab der nächsten Saison ständig getragen wird. Einige Hardcore-Fans sind mit der neuen Mannschaftsmode so gar nicht zufrieden. Offensichtlich ziert die neue Klub-Couture zu viel Blau - was an den Lokalrivalen 1860 erinnert.