Weidenfeller über Dembélé: „Hat keine Manieren!“

Zweifellos: Finanziell gesehen ist Ousmane Dembélé für Borussia Dortmund ein Gewinn gewesen - doch auch die 100 Millionen Euro Gewinn, die die Schwarz-Gelben mit dem Franzosen gemacht haben, werden das unwürdige Schmierentheater rund um seinen erstreikten Wechsel zum FC Barcelona wohl niemals mehr akzeptabler machen. Der Name Dembélé steht inzwischen stellvertretend für eine junge Generation von Möchtegern-Superstars, die sich nicht an Verträge gebunden fühlen und meinen, tun und lassen zu können, was sie wollen.