Mutter: „Diese Bestie darf nie wieder freikommen“

Es war am 4. Mai, als zwei Polizisten in Zsuzsanna N.s Haus in Rácalmás, einem kleinen Dorf in Mittelungarn, kamen und sie um eine Speichelprobe baten. „Die Männer erklärten mir, dass in Österreich eine junge Frau ermordet worden sei und der Verdacht bestehe, die unbekannte Tote könnte meine Tochter sein. Nein, sagte ich, es muss sich um einen Irrtum handeln, mein Kind arbeitet brav in Wien und es geht ihm gut.“