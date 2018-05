Wr. Neustadt rückt Hartberg bis auf 2 Punkte nahe!

Sollte die Bundesliga nach einer weiteren Prüfung bei ihrem abschlägigen Urteil bleiben und Hartberg am Ende unter den Top drei sein, wird es nicht zur Relegation zwischen dem Letzten der Bundesliga und dem Erste-Liga-Dritten kommen. Der SKN St. Pölten würde in diesem Fall auch in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen.