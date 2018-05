Leiche im See: Hielt Alfred U. Ungarin gefangen?

„Habe nie wieder von ihr gehört“

Am 28. März will er die Frau zum letzten Mal gesehen haben: „Eigentlich sollte sie bei mir übernachten. Aber am Abend rief sie mich an und sagte, sie hätte eine andere Unterkunft gefunden. Danach habe ich nie wieder von ihr gehört.“ Ihr Handy sei in der Folge „chronisch abgeschaltet“ gewesen, „sie beantwortete keine meiner vielen SMS - und war nicht mehr online“. Weder auf Facebook, noch auf WhatsApp.