Zehntausende zelebrieren spektakuläre Ersatz-Feier

Am Mittwoch wurden die Boca Juniors zum 67. Mal argentinischer Meister. Doch weil Gästefans beim Match gegen Gimnasia La Plata (2:2) nicht erlaubt waren, dachte die Mannschaft um Starstürmer Carlos Tevez, dass sie ohne Meister-Party bleibt. Doch da irrten sich die Spieler. Was sie dann bei der Ankunft in der eigenen Heimstätte, im Stadion Bombonera empfing, verschlug ihnen die Sprache (im Video). Eine Runde vor Schluss ist Boca also Meister, Godoy Cruz kann den Vier-Punkte-Vorsprung nicht mehr wettmachen.