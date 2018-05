Kurios! Steinhaus-Bilder im iranischen TV zensiert

Steinhaus schrieb als erste Schiedsrichterin in der höchten deutschen Spielklasse Geschichte. 1999 debütierte sie in der Frauen-Bundesliga, ab 2007 war sie auch in der 2. Männer-Bundesliga im Einsatz. Zudem leitete sie das Frauen-Champions-League-Finale im Vorjahr. Seit August pfeift Steinhaus auch in der Herren-Bundesliga. Sie hält derzeit bei acht Partien in der höchsten deutschen Spielklasse.