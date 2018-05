Geschmacklos! Sturm-Fans verhöhnen Salzburg

Sportlich hatte Sturm nicht viel zu melden. Auf den Rängen sorgten die Fans der Schwarz-Weißen aber sehr wohl für Aufsehen - unrühmlicher Art! Als Anspielung auf das unglückliche Aus der Salzburger am Donnerstag in der Europa League gegen Marseille affichierten die Sturm-Supporter am Sonntag bei der 1:4-Niederlage ein äußerst fragwürdiges, weil geschmackloses Transparent. Im Video oben sehen Sie das aktuelle Sportstudio!