Alaba fit für Real? „Bin auf einem guten Weg“

Die Chancen auf einen Einsatz David Alabas im Alles-oder-nichts-Spiel des FC Bayern München bei Real Madrid am Dienstag sind gestiegen. So wie der ebenfalls fragliche Javi Martinez konnte der ÖFB-Teamspieler die Übungseinheit am Sonntag komplett absolvieren. Er sehe sich „auf einem guten Weg bis zum Spiel am Dienstag“, wie er auf der Internetseite des Rekordmeisters berichtete.