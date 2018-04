Hitzfeld: „Sich von Stöger zu trennen, ist falsch“

Stögers Aus schon beschlossen?

Obwohl Dortmund gerade dabei ist, das erklärte Saisonziel, das Erreichen eines Champions-League-Startplatzes, zu meistern, herrscht bei den Schwarz-Gelben weitgehend große Unzufriedenheit. Ein wenig spektakulärer Spielstil, das Ausscheiden in der Europa-League und vor zwei Wochen die Niederlage im Derby bei Schalke, dazu Stögers oft ruhige, emotionslose Art - all das wird in Fankreisen kritisch beäugt. Zuletzt hatte die „Bild“ berichtet, dass Stögers Aus bei Dortmund bereits beschlossene Sache sei. Zuletzt war aber wieder es rund um dieses Thema aber wieder ruhiger geworden. Gibt‘s für vielleicht doch eine Zukunft für Stöger in Dortmund? Ottmar Hitzfelds Segen hätte er jedenfalls.