Golan-Video: UNO nimmt unsere Blauhelme ins Visier

Geheimpolizei ohne Warnung in den Tod geschickt?

In dem Video dokumentierten die Blauhelme die Errichtung des Hinterhalts ebenso wie ihren Kontakt mit dem Auto der syrischen Geheimpolizei. Die Syrer blieben auf ihrer Fahrt in den Tod an einem österreichischen Checkpoint stehen, wurden von den Soldaten aber offenbar ohne Warnung in Richtung des Hinterhalts weitergewunken. Aus den Aussagen der Blauhelme geht hervor, dass sie von einer Tötung der Syrer ausgingen. „Normal musst das de Hund sagen“, sagte einer der Soldaten nach der Weiterfahrt seinem Kollegen. Begründung: „Wenn da aner überbleibt, kummt er umma und schießt uns ab.“