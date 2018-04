Rapids Bolingoli möglicherweise bis Saisonende out

Rapid muss längere Zeit - möglicherweise bis Saisonende - auf Boli Bolingoli verzichten. Der Linksverteidiger erlitt am Samstag gegen die Admira einen Riss des Syndesmosebandes im rechten Sprunggelenk, wie die Hütteldorfer am Donnerstag mitteilten. „Die genaue Dauer der Pause ist vom Heilungsverlauf abhängig“, hieß es in der Aussendung.