Herzogin Kate stellt neuen Baby-Rekord auf

Kates Friseurin Amanda Cook-Tucker hatte bereits in der Suite nebenan, die das Herzogpaar im Krankenhaus vorgebucht hatte, Stellung bezogen, um so schnell wie möglich mit der berühmten und immer perfekten Föhnfrisur der Herzogin loszulegen. Und man darf nicht vergessen: Der Auftritt nach der Geburt dauert nur wenige Minuten, danach konnte Kate im abgedunkelten SUV ihres Mannes verschwinden und erschöpft in die Polstersessel sinken - den kleinen Wonneproppen in der Kinderschale neben sich.