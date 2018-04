Ärger mit dem DFB! Schiedsrichter droht Sperre

Schiedsrichter-Skandal in der deutschen Bundesliga! Dem FIFA-Referee Tobias Stieler droht eine verbandsinterne Sperre, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Der 36-Jährige hat in der Verhandlung beim Sportsgericht wegen der Gelb-Roten Karte gegen den Freiburg-Spieler Nils Petersen am 31. März gegen Schalke 04 die Aussage verweigert.