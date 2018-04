USA: Amokläufer von Nashville von Polizei gefasst

Die Polizei hat den Todesschützen von Nashville im US-Bundesstaat Tennessee festgenommen. Der 29 Jahre alte Mann, der nur mit einer Jacke bekleidet war, hatte in der Nacht auf Sonntag in einem Restaurant am Stadtrand von Nashville vier Menschen erschossen und war dann geflüchtet. Vier weitere Menschen wurden verletzt. Ein Passant hatte sich dem Schützen wagemutig entgegengeworfen und ihm die Waffen entrissen. Präsident Donald Trump würdigte den Mut des Mannes, wie seine Sprecherin Sarah Sanders am Montag erklärte.