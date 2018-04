Auch Suchtexperte für Alkoholverbot am Praterstern

„In meiner Stadt müssen sich alle Frauen sicher fühlen“

„Ich will die Aufenthaltsqualität der Wiener Plätze steigern, und der Praterstern ist mir da besonders wichtig“, so Ludwig über seine Motivation, den Kriminalitäts-Hotspot endgültig zu entschärfen: „Vor allem am Abend fühlen sich Frauen dort nicht so sicher. In meiner Stadt müssen sich aber alle Frauen in allen Stadtteilen auf allen Plätzen zu jeder Tages- und Nachtzeit sicher fühlen.“