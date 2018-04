Wechsel nach China? Iniesta vor Barca-Abschied

Barcelona-Kapitän Andres Iniesta war beim 5:0-Sieg im Finale des spanischen Cups am Samstag gegen Sevilla der überragende Mann des Abends. Der 33-jährige Spanier hatte mit einem Tor und einer insgesamt starken Leistung maßgeblichen Anteil am vierten Cup-Gewinn in Folge. Eine Entscheidung über seine Zukunft will der Mittelfeldstar bereits in dieser Woche treffen.