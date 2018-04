Wut nach 4:0! BVB-Fans schicken Stögers Team weg

Borussia Dortmund fühlt sich nach dem höchsten Sieg unter Trainer Peter Stöger wieder an bessere Zeiten erinnert. Der wankelmütige deutsche Top-Klub hat nach der 4:0-Gala am Samstag gegen den direkten Konkurrenten Bayer Leverkusen beste Karten, das Ziel Champions League zu erreichen. Die Fans sind aber nicht versöhnt. Nach den mehr als schmerzhaften Niederlagen gegen die Bayern (0:6) und im Derby gegen Schalke (0:2), schickte die Südtribüne am Samstag die Mannschaft zurück und wollte nicht mit den Spielern feiern.