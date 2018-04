Lisa läuft am Sonntag für ihre verstorbene Mama

Ein Marathon erzählt Tausende von Geschichten. So wie das Rennen an diesem Sonntag in Wien. Aber eine Story geht bei der 35. Auflage des Vienna City Marathons besonders ans Herz. Lisa Leutner läuft ihren ersten Marathon und widmet diesen ihrer Mutter Carina Lilge-Leutner, die 1987 den Wiener Frühlings-Marathon gewonnen hat und im Vorjahr mit nur 57 Jahren einem Krebsleiden erlegen ist.