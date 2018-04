LASK gegen Austria: Riesenschritt Richtung EL?

Oliver Glasner (oben im Bild) gab sich dennoch weiter zurückhaltend. „Es ist noch gar nichts erreicht. Natürlich kennen wir die Ausgangssituation, was in den verschiedensten Fällen passiert. Aber das hilft uns nicht am Samstag“, betonte der Chefcoach der Linzer. Mit Blick auf die Bilanz der vergangenen Runden - die den LASK als bestes Team der zweiten Saisonhälfte ausweist - war Glasner aber durchaus optimistisch. „Wenn es für die Europa League reicht, was mittlerweile nicht ganz so utopisch ist, dann ist das schon eine außergewöhnliche Leistung“, sagte er.