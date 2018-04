40.000 Fans machen Training (!) zur „Flammenhölle“

Was für eine Kulisse, was für ein Fanatismus, was für eine Begeisterung, was für eine Geilheit auf Pyrotechnik! Was sich dieser Tage bei einem Abschlusstraining des regierenden brasilianischen Fußball-Meisters Corinthians abspielte, kann man als „gelernter“ Österreicher beinahe nicht in Worte fassen. Man kennt so etwas hierzulande einfach nicht, dass rund 40.000 Fußball-Fans zu einem öffentlichen Training (!) ins Stadion kommen und dann noch dazu für eine Stimmung sorgen, die eines Champions-League-Finales würdig wäre. Und dann erst diese Pyrotechnik-Show…