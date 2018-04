Galvao zum VfB Stuttgart? Rapid weiß von nichts!

Nächstes Transfergerücht rund um einen Rapid-Spieler. Nach dem angeblichen Köln-Interesse an ÖFB-Teamspieler Louis Schaub wird nun sein Rapid-Teamkollege Lucas Galvao ebenfalls mit einem deutschen Bundesligisten in Verbindung gebracht. Wie Sky berichtet, soll der VfB Stuttgart großes Interesse am Innenverteidiger haben. Die „Krone“ fragte bei Rapid nach, der Verein weiß von nichts. Im Video oben sehen Sie Rapids Zittersieg gegen St. Pölten!