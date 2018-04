Roma-Boss springt in Brunnen und zahlt 230.500 €

In einem Video (oben) ist zu sehen, wie sich Pallotta rücklings in den Brunnen wirft. Dabei steht auf Baden in den historischen Becken in Rom eine Strafe von bis zu 500 Euro. Der Sprecher der AS Roma bestätigte, dass Pallotta am Mittwoch Roms Bürgermeisterin Virginia Raggi treffen werde, um sich für das Bad zu entschuldigen. Er werde die Strafe bezahlen, hieß es - und darüber hinaus noch 230.000 Euro zur Restaurierung eines anderen Brunnens in der „Ewigen Stadt“ zur Verfügung stellen.