„Vielleicht war‘s mein letztes CL-Spiel für Barca“

„Ich weiß nicht, ob ich es in die Klubgeschichte schaffe, das interessiert mich aber nicht, sondern die Tatsache, dass die Roma gegen die beste Mannschaft der Welt gewann und im Halbfinale steht.“ So sprach einer der Helden des Abends, der Grieche Kostas Manolas, der mit seinem Kopfball die Rot-Gelben in den siebenten Himmel beförderte. „Wir hatten schon nach dem ersten Spiel an uns geglaubt, trotz der Niederlage, denn wir sahen, dass wir Barca ebenbürtig waren. Wir wussten, dass wir weiterkommen können, wenn wir zeigen, wozu wir fähig sind.“