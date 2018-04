Rekordbeteiligung bei Parlamentswahl in Ungarn

Zu viele Stimmzettel in einigen Lokalen, Urnen schon voll

Probleme wurden laut ungarischen Medienberichten auch wegen der zu großen Stimmzettel gemeldet. In einigen „überrannten“ Lokalen aufgrund der übervollen Urnen neue herbeigeschafft werden. In diesen Fällen schauten die nationalen wie auch die internationalen Wahlbeobachter den Wahlhelfern ganz genau auf die Finger. Einige kleinere Unregelmäßigkeiten wurden ebenfalls vermeldet. Dabei handelte es sich zum Beispiel um den Namen eines oppositionellen Kandidaten, welcher auf den Asphalt vor einem Wahllokal im Budapester Bezirk Rakosmente gesprüht wurde. Zudem wurde ein Kugelschreiber mit einem Parteilogo in einer Wahlkabine gefunden. Die meisten Beeinflussungsversuche dürften von Oppositionsparteien unternommen worden sein. Das ungarische Gesetz verbietet Wahlwerbung in Wahllokalen bzw. in einem Radius von 150 Metern um diese.