Vier weitere Jahre Orban? Schicksalswahl in Ungarn

Das Mandat holt der stimmenstärkste Kandidat, egal mit welcher Mehrheit. Das begünstigt Großparteien. Die Opposition müsste sich also geschlossen hinter einen Kandidaten stellen. Was sie nicht tut. So sicherte sich die Fidesz-Partei allein dadurch mit einem Stimmanteil von 45 Prozent ganze 90 Prozent der Sitze. Eine in Europa einzigartige „Reststimmenverwertung“ bei den Parteilisten begünstigt wieder die siegreiche Partei und bringt weitere Mandatsplätze.