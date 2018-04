Italiens Presse: „Lazio versenkt Österreicher“

73 Minuten lang ist Salzburg am Donnerstag in der Europa-League auf Kurs zu einem guten Auswärtsergebnis gelegen. Mit zwei Gegentoren innerhalb von drei Minuten drehte sich aber die Ausgangslage für das Viertelfinal-Rückspiel am kommenden Donnerstag. Das 2:4 wurde im Finish noch zur Lehrstunde durch Lazio Rom. Die „Bullen“ zeigten Mut, offenbarten aber auch Schwächen, die von Lazio eiskalt ausgenutzt wurden. Italiens Presse feiert. Im Video oben sehen Sie das aktuelle Sportstudio!