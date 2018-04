Rapid: „Wäre wichtig, dass sie ihr Urteil lesen“

Der Schlagabtausch zwischen Rapid und dem Senat 1 der Bundesliga ist um ein Kapitel reicher: Die Hütteldorfer kündigten wie berichtet an, den Gästesektor im Allianz-Stadion beim Samstag-Spiel gegen St. Pölten für die eigenen Fans zu öffnen. Womit all jene von der Sektorensperre betroffenen Abonnenten, welche zugleich Mitglied sind sowie in der aktuellen Saison bei zumindest 12 Liga-Heimspielen im Stadion waren, am Mittwoch und Donnerstag zum Preis von 12 Euro Karten erwerben und das Match damit doch live verfolgen können. Was in Summe 2300 sind - von der Sperre betroffen sind insgesamt circa 7500 Fans. Ein Plan, der der Liga nicht gefällt: Sie kündigte an, die Urteils-Umsetzung genau zu prüfen. Womit die nächste (Geld-)Strafe im Raum steht.