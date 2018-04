Zu wenig Gehalt - Profi-Kicker wird Porno-Star!

Davide Iovinella ist erst 24 Jahre alt. In der letzten Saison schoss er für den italienischen Serie-D-Klub Pomigliano Calcio als Innenverteidiger sogar ein Tor, machte zwanzig Spiele. Aber der große Durchbruch ist ihm nicht gelungen - und vom knappen Gehalt konnte er nicht leben. Denn in Italiens Fußball ist vor allem in den unteren Divisionen nicht mehr so viel Geld im Spiel wie noch vor einigen Jahren. Deswegen schlug der junge Italiener eine andere Karriere ein, wechselte in die Porno-Branche.