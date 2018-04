Zweiter Saisontreffer für Wenniger bei Bayern-Sieg

Mit ihrem zweiten Saisontreffer (93.) hatte auch ÖFB-Teamverteidigerin Carina Wenninger am Sonntag ihren Anteil am 4:0-(1:0)-Auswärtssieg des FC Bayern München im Österreicher-Duell mit dem SC Sand. In der Tabelle der deutschen Frauenliga bleibt München mit drei Punkten Rückstand erster Verfolger von VfL Wolfsburg.