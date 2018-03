Red Bull Salzburg will gegen WAC Top-Form wahren

Seit 34 Pflichtspielen sind die Salzburger ungeschlagen. In den 48 Saisonpartien gab es nur eine Niederlage, ein 0:1 in Graz Ende August. Auf die Frage, ob sie sich mit dem Ende dieser Serie befassen würden, meinte Teamspieler Xaver Schlager: „Wir beschäftigen uns damit nicht. Keiner will eine Niederlage, nicht einmal in Trainingsspielen.“ Für Rose ist wichtig, dass seine junge Mannschaft den Fokus nicht verliert. Lazio soll noch in den Hintergrund rücken. „Das Wichtigste ist die nächste Aufgabe. Wir wollen Meister werden und dafür brauchen wir gegen den WAC einen Sieg. Denn Graz ist hinten dran“, merkte der Deutsche an. Acht Punkte liegt Sturm hinter dem Titelverteidiger, der auch mit guten Erinnerungen an frühere Erfolge ins Schlussviertel der Meisterschaft geht. Achtmal starteten die Salzburger in der Red Bull-Ära (seit 2005) als Spitzenreiter in die letzten neun Runden und gingen - meist mit deutlichem Vorsprung - als Erste ins Ziel. Drei weitere Male blieben sie Zweite, einmal (2010/11) verbesserten sie sich vom dritten Platz zum Vizemeister hinter Sturm.