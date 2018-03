Wiener bekämpfen Ängste in virtueller Realität

Weniger Aufwand durch VR

Die Konfrontationstherapie gibt es zwar schon seit den 1960er-Jahren und ihre Wirksamkeit wurde auch in unzähligen Versuchen und Studien mehrfach bestätigt, doch gab es bisher ein großes Problem: Sie ist logistisch extrem aufwendig. So müsste der Therapeut etwa seine Patienten immer wieder in einen Zoo, ein Hochhaus oder gar bei Flügen begleiten, um die Symptome nachhaltig in den Griff zu bekommen. Genau hier kommt bei Phobius die virtuelle Realität - in Form einer eigenen VR-Brille - zum Einsatz, mit der beinahe jeder Phobie mit entsprechenden Programmen ins Auge gesehen werden kann. „Insgesamt sind über 60 Prozent des Gehirns an der Verarbeitung der visuellen Reize beteiligt“, erklärte Dingemann. Das Gehirn kann tatsächlich nicht unterscheiden, ob die Wahrnehmung real ist oder künstlich.